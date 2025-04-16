Сейм Латвії остаточно підтримав вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

МЗС Латвії, аргументуючи вихід з Оттавської конвенції, зазначало, Росія своєю повномасштабною агресією проти України показала, що вона не дотримується територіальних кордонів

Сейм Латвії у остаточному читанні затвердив закон про вихід країни з так званої Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Рішення прийнято з урахуванням необхідності зміцнення можливостей безпеки, оборони та стримування за нинішніх геополітичних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

За вихід з Оттавської проголосували 68 депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційних «Стабільності!» і «Латвії на першому місці».

Міністерство закордонних справ Латвії, аргументуючи вихід з Оттавської конвенції, зазначало, Росія своєю повномасштабною агресією проти України показала, що вона не дотримується територіальних кордонів суверенних держав і міжнародного права.

Тому для Латвії важливо зберегти свободу вибору і гнучкість у використанні різних систем озброєння і рішень для зміцнення стримування і державної оборони, наголосили в МЗС.

Посилаючись на війну в Україні, у міністерстві наголосили, що некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами та системами озброєнь підвищують летальність сил оборони, затримуючи або зупиняючи масові пересування Росії.

МЗС також дійшло висновку, що в контексті нинішньої ситуації у сфері регіональної безпеки Оттавська конвенція обмежує можливості Латвії з оборони, повністю виключаючи використання ефективного засобу військової оборони – протипіхотних мін.

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, зокрема більшість західних. До конвенції не приєдналися Китай, Росія, США, Індія і Пакистан.

Держави-учасниці конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти і не купувати їх в інший спосіб, не зберігати і нікому прямо чи опосередковано не передавати.

Нагадаємо, Ще 1500 бойових безпілотників відправлені з Латвії в Україну. Очільник латвійського Міноборони зауважив, що у першому півріччі нинішнього року дві латвійські компанії загалом поставлять в Україну 12 тис. БпЛА на суму €17 млн.

Свій допис у соцмережі Х Андріс Спрудс супроводив гештегом #DroneCoalition – Коаліція дронів.