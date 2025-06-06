Зеленський нагородив понад 30 медійників до Дня журналіста

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження понад 30 медійників орденами та медалями з нагоди Дня журналіста. Як передає «Главком», про це повідомив Офіс президента.

В указі йдеться, що орденами нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю».

Так, орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджується:

Любиш-Кірдей Іван – телевізійний журналіст Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджується:

Алфьоров Олександр – провідний фахівець редакції творчо-виробничого об’єднання дирекції Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ;

Базар Олег – журналіст, офіцер сил оборони України, м. Київ;

Байрачна Юлія – власний кореспондент відділу Головної редакції Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», м. Київ;

Бориска Павло – оператор відділу іноземного підприємства «1+1 Продакшн», м. Київ;

Власов Дмитр – старший відеожурналіст Представництва Британської телерадіомовної корпорації «Бі-Бі-Сі», м. Київ;

Гайова Ірина – директор товариства «Маяк-медіа», Чернігівська область;

Ганницький Михайло – генеральний директор товариства «Українське незалежне інформаційне агентство новин», м. Київ;

Ганнущак Руслан (посмертно) – воєнний фотограф, оператор, репортер;

Гнідий Віталій – телевізійний журналіст Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ;

Демух Тетяна – військовий кореспондент товариства «Ми – Україна», м. Київ;

Дехтяренко Анастасія — журналіст, ведуча програм телеканалу «24 канал» акціонерного товариства «ТРК Люкс», м. Київ;

Зарва Павло – військовий кореспондент, оператор, фотограф незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми;

Іванчик Микола – фахівець-відеограф управління філії «Чернігівська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Ільченко Микита – фахівець відділу департаменту «United 24» Державного підприємства «Дія», м. Київ;

Калініченко Наталія – директор товариства «Медіа-Центр «Білопільщина», Сумська область;

Кусмарова Катерина – провідний кореспондент відділу служби товариства «Кінокіт», м. Харків;

Левченко Ірина – директор та головний редактор товариства «Газета «Бучанські новини», Київська область;

Літовченко Дар’я – кореспондент відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ;

Мараєв Владлен – автор і ведучий YouTube-каналу «Історія без міфів», провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України;

Матвієнко Дмитро – телеоператор відділу департаменту товариства «СЛМ Новини», м. Київ;

Нужненко Сергій – фотожурналіст, воєнний кореспондент некомерційної інформаційної служби «Радіо Свобода» та міжнародних медіа, м. Київ;

Резнік Соломія – спеціальний кореспондент відділу редакції Центру інформаційних ресурсів, лейтенанта;

Салій Ірина – редактор видання «Судовий репортер», Київська область;

Яцин Альона – головний редактор незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджується:

Буткевич Максим – журналіст та ведучий програм, старшого лейтенанта резерву Збройних Сил України.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджується:

Гладенко Катерина – головний редактор бюро філії «Сумська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Хамаза Вікторія – кореспондент філії «Черкаська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджується:

Коба Роман – журналіст, старший лейтенант Збройних Сил України;

Рибченков Геннадій – журналіст, сержант Збройних Сил України.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджується:

Чорнея Юрія – журналіст, старший лейтенант Збройних Сил України.

Нагадаємо, щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом президента України від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

В українських національних традиціях повага до публічного слова завжди була високою. Попри це, журналістика на території України виникла значно пізніше, ніж в країнах Європи. Це пов’язано зі специфічними політичними умовами, адже Україна довго не мала державності, а її територія була розділеною між кількома імперіями.

Провісниками власне української преси історики вважають друковані видання середини XVII століття – так звані «універсали» Війська Запорізького часів гетьманства Івана Виговського. Крім указів і законів, ці видання містили й останні новини. Проте вже на початку XVIII століття вийшов указ Петра I із забороною друкувати будь-що українською мовою, тому про розвиток журналістики в Україні ще довго не йшлося.

Першим вітчизняним виданням з проукраїнським напрямком став харківський журнал «Український вісник». Видання містило новини, статті з етнографії, історії та географії України, переклади й літературні твори, був навіть розділ листування з читачами. У 1825-му, через чотири роки існування, цей журнал було закрито імперською цензурою.