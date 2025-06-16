Зеленський запропонував кандидатуру нового генпрокурора

Рада розгляне подання президента на одному із найближчих пленарних засідань

Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора. Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань», – зазначив він.

Наприкінці року Кравченко, який раніше був головою Київської ОВА, став очільником Державної податкової служби України. Чиновник отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він обіймав цю посаду з 28 липня 2022 року. Причиною звільнення Костіна став скандал з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

До слова, після звільнення колишній генеральний прокурор отримав нову посаду. Він став надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди.