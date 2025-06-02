Росіяни обіцяють віддати 6 тис. тіл. Зеленський пояснив, у чому проблема такого обміну

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих солдатів

Сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів. Водночас президент Володимир Зеленський зауважив, що росіяни часто у відповідь передають тіла солдатів власної армії. Про це він заявив на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«Дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх військових. Це відбувається, коли це поодинокі випадки, не такі масові випадки, як зараз пропонує російська сторона. Це просто відбувається», – зазначив президент.

Зауважимо, що на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про обмін полоненими та про повернення тіл військових.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Також українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.