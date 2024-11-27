Зеленський повідомив, коли підпише закон про державний бюджет на 2025 рік

Президент провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем

Завтра, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підпише закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомляє Офіс президента.

«Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Марченком, представниками Верховної Ради. Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради», – йдеться у заяві Зеленського.

Президент додав, що «всі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані».

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями. Вони набудуть чинності з 1 грудня.