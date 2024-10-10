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Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
Військовий збір для військових залишили без підвищення
фото з відкритих джерел

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5% з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла законопроект про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збіру з зарплат громадян до 5%.  Наразі текст, який був проголосований фінально невідомий, бо до проєкту були погоджені поправки, які потім не знайшли підтримки у залі. Про це повідомляє Судово-юридична газета.  

Зокрема, як повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, під час голосування не була підтримана поправка 988, яка передбачає, хто є платниками військового збору. Тобто, не була підтримана базова норма проєкту, що ставить питання стосовно фінальної редакції закону.

Також виключено статус податкового агента для нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами і підтримано норму про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових (пропонувалося брати з їх зарплат 5%).

Нагадаємо, що одна з фінальних версій передбачала:

  1. Підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5% для доходів фізичних осіб; встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП
  2. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.
  3. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% з 1 січня 2025 року.
  4. Вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС.
  5. Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання) з 1 січня 2025 року.
  6. Прив'язка до євро ставки авансового внеску для пунктів обміну валюти.
  7. Продовження до кінця воєнного стану пільги щодо отриманої благодійної допомоги з бюджетів інших держав.
  8. Зміни по ренті в частині ПСО та щебеню.
  9. Звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні».
  10. Зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина.
  11. Зміни щодо мінімального податкового зобов'язання. 
  12. Доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету. 

Нагадаємо, податкова отримала дані про закордонні рахунки українців. Також в Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету. 

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Теги: податки звільнення пільги воєнний стан закон Верховна Рада

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