Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5% з 1 жовтня
Верховна Рада прийняла законопроект про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збіру з зарплат громадян до 5%. Наразі текст, який був проголосований фінально невідомий, бо до проєкту були погоджені поправки, які потім не знайшли підтримки у залі. Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Зокрема, як повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, під час голосування не була підтримана поправка 988, яка передбачає, хто є платниками військового збору. Тобто, не була підтримана базова норма проєкту, що ставить питання стосовно фінальної редакції закону.
Також виключено статус податкового агента для нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами і підтримано норму про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових (пропонувалося брати з їх зарплат 5%).
Нагадаємо, що одна з фінальних версій передбачала:
- Підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5% для доходів фізичних осіб; встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП
- Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.
- Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% з 1 січня 2025 року.
- Вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС.
- Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання) з 1 січня 2025 року.
- Прив'язка до євро ставки авансового внеску для пунктів обміну валюти.
- Продовження до кінця воєнного стану пільги щодо отриманої благодійної допомоги з бюджетів інших держав.
- Зміни по ренті в частині ПСО та щебеню.
- Звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні».
- Зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина.
- Зміни щодо мінімального податкового зобов'язання.
- Доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету.
Нагадаємо, податкова отримала дані про закордонні рахунки українців. Також в Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету.
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