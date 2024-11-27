Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ

Блінкен переконаний у тому, що Україна зможе отримати нове фінансування за рахунок активів РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив у тому, що допомога Україні триватиме

Сполучені Штати та країни «Великої сімки» завершують процес виділення $50 млрд Києву за рахунок прибутку від заморожених коштів російських активів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7. Трансляцію виступу опубліковано на YouTube-каналі Держдепартаменту.

«Ми завершуємо процес із переказу $50 млрд, забезпечених замороженими російськими суверенними активами, на підтримку України», – сказав дипломат.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.За словами посадовця, допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн.

Президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа.