Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
Блінкен переконаний у тому, що Україна зможе отримати нове фінансування за рахунок активів РФ
фото із відкритих джерел

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив у тому, що допомога  Україні триватиме 

Сполучені Штати та країни «Великої сімки» завершують процес виділення $50 млрд Києву за рахунок прибутку від заморожених коштів російських активів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7. Трансляцію виступу опубліковано на YouTube-каналі Держдепартаменту.

«Ми завершуємо процес із переказу $50 млрд, забезпечених замороженими російськими суверенними активами, на підтримку України», – сказав дипломат.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.За словами посадовця, допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн.

Президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа. 

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден гроші Україна Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія постійно удосконалює свої «Шахеди»
Зброя геноциду. Росіяни перетворюють свої «шахеди» на вакуумні бомби: що це таке Технології війни
10 листопада, 09:45
«Відновлення бронювання – це нагальне питання для всієї економіки України»
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
28 жовтня, 14:06
Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон
Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії
28 жовтня, 20:44
Зеленський розповів про залучення Росією військових з КНДР
Зеленський пояснив, чому Росія залучила військових КНДР до війни в Україні
31 жовтня, 17:17
У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» знизилася кількість штурмів
Окупанти повністю захопили Торецьк і Часів Яр? Заява Сил оборони
1 листопада, 15:15
Байден описав республіканців як тих, кого хочеться «шльопнути по дупі»
Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах
3 листопада, 08:36
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон
Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
17 листопада, 12:00
ГУР повідомило, яку балістичну ракету застосувала Росія, щоб атакувати Дніпро
Чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада? Розвідка розкрила деталі
22 листопада, 13:03

Політика

Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN
Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN
Командувач американських ВПС розповів, коли може початися війна між США та Росією чи Китаєм
Командувач американських ВПС розповів, коли може початися війна між США та Росією чи Китаєм
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
«Ми за НАТО». У Румунії – протести проти ультраправого кандидата в президенти
«Ми за НАТО». У Румунії – протести проти ультраправого кандидата в президенти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
41K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
12K
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7708
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів

Новини

Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua