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Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян
фото: «РИА Новости»

Медведєв визнає: допомога Україні навряд чи припиниться після виборів у США

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Він вважає, що республіканця «змусять виділити гроші на підтримку України». Про це російський чиновник написав у своєму телеграм-каналі.

Медведєв став одним із перших російських посадовців, які прокоментували результати американських виборів. Він зазначив, що у США «запеклий двопартійний антиросійський консенсус» і допомога Україні навряд чи припиниться.

«Питання в тому, скільки змусять дати Трампа на війну. Він упертий, але система сильніша», – бідкається Медведєв.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що планує покласти край війнам у світі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Україна США війна Дмитро Медведєв

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