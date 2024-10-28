Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
«Відновлення бронювання – це нагальне питання для всієї економіки України»
фото: depositphotos.com

Влада має якнайшвидше відновити бронювання критичних працівників, щоб не спровокувати кризу у промисловості – Гусак

Призупинення бронювання критично важливих працівників може спровокувати масштабну кризу у промисловості, тому необхідно якомога швидше вирішити проблему з маніпуляціями у системі критичних підприємств, і відновити бронювання. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Відновлення бронювання – це нагальне питання не тільки для «Укрзалізниці», а для всієї промисловості України, для всієї економіки! Тому ми дуже сподіваємося, що якнайскоріше буде знайдений цивілізований шлях. Який, з одного боку, буде забезпечувати потреби Збройних Сил України, не даючи змоги виникненню зловживань. А з іншого боку – все-таки дасть можливість критично важливим українським підприємствам працювати», – підкреслив Гусак.

Він пояснив, що наразі в Укрзалізниці і загалом у транспортній сфері, існує значний дефіцит працівників, адже ряд професій у цій галузі не підходить жінкам. Тому проблему з бронюванням слід вирішити терміново.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації також закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації.

Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

Читайте також:

Теги: економіка війна бізнес українці мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» зібрав найяскравіше з декларацій обласних МСЕК
Рейтинг декларацій глав обласних МСЕК. Ключовий висновок
25 жовтня, 19:05
«Відповідні військові фахівці з КНДР давно беруть небойову участь у вторгненні в Україну»
Чого очікувати від участі КНДР у війні, і навіщо це ворогам
24 жовтня, 10:15
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
30 вересня, 17:46
За даними естонської розвідки, російські війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні
ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
4 жовтня, 15:34
Росіяни частіше використовують дешеві БпЛА
Ігнат повідомив, що використовує Росія під час атак на Україну, окрім «шахедів»
5 жовтня, 13:34
Російськими збройними силами керують люди, які сприймають НАТО як ворогів
Російська армія стане сильнішою: генерал НАТО попередив про серйозну загрозу
20 жовтня, 16:34
Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ускладнюватиме для Путіна підтримку війни
Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни
Сьогодні, 07:45
Дрони відіграють надзвичайн оважливу роль на фронті
Військовий назвав головну зброю Росії на більшості напрямків
Вчора, 21:58
Зеленський пояснив, у чому полягає цінність Індії у врегулюванні конфлікту
Зеленський пояснив, як прем'єр Індії може пришвидшити закінчення війни
Сьогодні, 12:07

Економіка

Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»
«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн
Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн
Мінекономіки повідомило, як отримати «тисячу від Зеленського»
Мінекономіки повідомило, як отримати «тисячу від Зеленського»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
8502
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
6082
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua