Створення посади військового омбудсмена. Умєров розкрив деталі

Ще у вересні 2023 року Умєров анонсував імовірне запровадження нової посади – військового омбудсмена

Умєров: Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні незабаром оголосять про початок роботи військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч, ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом», – сказав Умєров.

За його словами, Міноборони хоче захистити права військовослужбовців. Умєров також наголосив на важливості роботи з Вищою радою правосуддя, іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони для цього.

«Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка опікуватиметься військовими потребами народу і наших воїнів», – додав міністр. Як відомо, ще у вересні 2023 року Умєров анонсував імовірне запровадження нової посади – військового омбудсмена.

Нагадаємо, міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу.

За словами очільника відомства, міністерство має пропозиції, які буде обговорено Кабінетом міністрів, проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої «бусифікації», коли чоловіків примусово мобілізують до лав ЗСУ.

Також міністерство оборони спростило для військовослужбовців звітування за майно. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

Так, спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться тепер у бійців, тож їх більше не доведеться здавати.