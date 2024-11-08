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Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії
Йошімаса Хаяші заявив, що уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії
фото: kcna.kp

Токіо продовжить збирати й аналізувати дані та уважно стежити за ситуацією і ймовірним залученням північнокорейських солдатів до бойових дій на боці Росії у війні проти України

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші заявив, що уряд країни отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій. Про це повідомляє NHK. 

«Останні події у військовому співробітництві Росії та Північної Кореї викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть не лише погіршити ситуацію в Україні, а й вплинути на регіональну безпеку навколо Японії», – сказав Хаяші. 

За його словами, Токіо продовжить збирати й аналізувати дані та уважно стежити за ситуацією і ймовірним залученням північнокорейських солдатів до бойових дій на боці Росії у війні проти України.

«Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством для того, щоб забезпечити повне виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та якомога швидше встановити справедливий і міцний мир в Україні», – зазначив урядовець.

Нагадаємо, на прикордонних з Україною територіях Росії присутні 11 тис. північнокорейських військових,  частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. За словами президента, серед північнокорейських військових вже є втрати. Наразі війська КНДР перебувають у Курській області.

Як пише The New York Times, солдати Північної Кореї, яких відправили воювати в Курській області РФ, зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України.

До слова, росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.

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Теги: Японія війна Північна Корея Україна

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