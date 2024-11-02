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Розвідка повідомила, чи вплине розгортання військ КНДР в Україні на лінію фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, чи вплине розгортання військ КНДР в Україні на лінію фронту
Воювати військовим КНДР в Україні буде незвично
фото з відкритих джерел

Перші підрозділи з військовими КНДР в Україні очікуються найближчим часом

Командир центру розвідки Міністерства оборони Естонії Антс Ківісельг вважає, що участь військових КНДР у війні в Україні не матиме значного впливу на лінію фронту. Про це повідомляє ERR.

За словами командира розвідки, північнокорейські військові, ймовірно, прибули до Росії на початку жовтня і проходили підготовку в Східному військовому окрузі протягом 2-4 тижнів. Згодом їх почали відправляти на фронт в Україну, тож перші підрозділи з військовими КНДР очікуються найближчим часом.

Ківісельг зазначив, що північнокорейські солдати переважно тренуються для ведення боїв у гірській місцевості, тому клімат і географія України для них незвичні. За його словами, розгортання північнокорейських сил не вплине на лінію фронту в короткостроковій перспективі. Однак, якщо Росія продовжуватиме їхнє розгортання й підготовку, це може мати наслідки в довгостроковій перспективі.

«Північна Корея пообіцяла РФ до 12 тис. військових, включаючи 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, проходитиме поетапно», – сказав Антс Ківісельг.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

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Теги: Північна Корея війна військові Україна ЗСУ розвідка Естонія

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