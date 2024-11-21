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Молдова не здатна виявляти БпЛА, які порушують її повітряний простір

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Молдова не здатна виявляти БпЛА, які порушують її повітряний простір
12 листопада у Молдові знайшли безпілотник
фото: NewsMaker

Молдова володіє радарами, які не здатні зафіксувати проліт безпілотників

Молдова не може оперативно виявляти дрони, які порушують її повітряний простір. Про це розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, пише Realitatea.

Носатий зауважує, що країна володіє радарами, які не здатні зафіксувати проліт БпЛА. За його словами, вони були вироблені у 60-80-х роках минулого століття і «слугували для іншого типу війни». 

Водночас, за словами міністра, Молдова шукає можливість модернізувати свої радари. Один з можливих варіантів – співпраця з Великою Британією, з якою у Кишиневі підписати безпекову угоду. 

Нагадаємо, що у Молдові на півночі Кишинева, 19 листопада, було знайдено ще один безпілотник. Дрон лежав поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Також, 10 листопада на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на околицях села Фирледень

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Згодом стало відомо, що на території Молдови у вівторок, 12 листопада, знайшли ще один невідомий безпілотник. Безпілотник було виявлено біля села Кошерниця в Кріулянському районі.

До слова, президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».

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Теги: Молдова безпілотник росія росіяни Україна війна

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