DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
Вогог одразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці
В понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ. Про це повідомляє український проект DeepState.
«Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.
Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 64 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 793 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Раніше загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.
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