DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області

Вогог одразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці

В понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ. Про це повідомляє український проект DeepState.

«Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ», – йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState map

Також зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 64 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 793 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Раніше загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.