Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
фото з відкритих джерел

Вогог одразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці

В понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ. Про це повідомляє український проект DeepState.

«Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ», – йдеться у повідомленні.

DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області фото 1
Фото: DeepState map

Також зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 64 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 793 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Раніше загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Читайте також:

Теги: Україна росія війна Курщина ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«План перемоги» не настільки жорсткий і резонансний, як його презентація
Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?
18 жовтня, 15:01
Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене у держави майно
Амністія і грошова компенсація дерибанникам. Що сотворив екологічний комітет парламенту?
8 листопада, 14:00
Тренер збірної Чехії Іван Гашек
Тренер збірної Чехії оцінив стан збірної України перед очною грою
13 жовтня, 19:43
Спробу нового наступу ЗСУ було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова
ЗСУ намагалися закріпитися на Білгородщині – ISW
18 жовтня, 08:50
Андрій Костін зазначив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
Розстріл українських військових на Курщині: реакція Офісу генпрокурора
13 жовтня, 15:26
Окупанти обступають Селидово
ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити Селидове – Bild
17 жовтня, 02:40
Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни
Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
1 листопада, 10:00
Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
30 жовтня, 17:25
На війні загинув тайський доброволець
На війні в Україні загинув доброволець з Тайваню, який воював у лавах ЗСУ
2 листопада, 22:24

Події в Україні

DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай – Центр нацспротиву
Росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай – Центр нацспротиву
У Київській області чутно вибухи, працює ППО
У Київській області чутно вибухи, працює ППО
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
Німеччина розповіла, чому для навчань українських військових використовувались музейні танки
Німеччина розповіла, чому для навчань українських військових використовувались музейні танки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
22K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9371
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5529
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Вчора, 23:11
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Вчора, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Вчора, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua