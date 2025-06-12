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Зеленський повідомив, у кого знаходяться важелі впливу для припинення війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, у кого знаходяться важелі впливу для припинення війни
Зеленський: Трамп бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Путін не розуміє нічого, крім сили

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп може припинити війну між Росією та Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, членом якої є Politico, інформує «Главком».

«Росія просто бреше Трампу. Більшість глав держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найголовніше», – наголосив президент.

Зеленський додав, що важелі для припинення війни знаходяться у президента США Дональда Трампа, тому що «Путін не розуміє нічого, крім сили, і Америка має цю силу». Посилаючись на Трампа, президент сказав: «Все в його руках... Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Швидкість, з якою приймаються рішення, залежить від нього».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild в Одесі. Президент розповів про російські атаки, тактику Кремля та санкції проти РФ.

За словами Зеленського, російська влада не має щирого наміру домовлятись про мир. Вони використовують сам факт переговорів як щит проти міжнародних санкцій. «Главком» публікує головні тези з розмови.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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