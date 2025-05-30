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Маск стане неофіційним радником Трампа? Версія ABC News

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Маск стане неофіційним радником Трампа? Версія ABC News
Сьогодні Дональд Трамп проведе пресконференцію в Білому домі разом з Ілоном Маском
фото: reuters

Маск потенційно може бути присутнім на засіданнях Білого дому

Мільярдер Ілон Маск залишиться неофіційним радником президента США Дональда Трампа після рішення піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Про це інформує «Главком» з посиланням на ABC News.

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив виданню, що Маск продовжить виконувати функції неофіційного радника президента і потенційно може бути присутнім на засіданнях Білого дому.

Зауважимо, що сьогодні, 30 травня, президент Дональд Трамп проведе пресконференцію в Білому домі разом з Ілоном Маском. Вона відбудеться перед тим як мільярдер піде з DOGE (Департаменту ефективності державного управління).

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.

Зауважимо, що Ілон Маск, найбагатша людина світу (Forbes оцінює його статки у $428,6 млрд), залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко і тихо». Про звільнення було оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим. Сам підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцем «добігає кінця» і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати».

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп

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