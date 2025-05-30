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Сергій Таран Політолог

Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа

glavcom.ua
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фото: АР

Відставка Маска підважує і всі інші мегаплани президента США

Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа, значення якої особисто для нього важить більше, ніж усі війни на світі. Своєю місією Трамп та його найближчі соратники бачили знищення «глибинної держави» – «бюрократів», які, на їх думку, заважають президенту виконувати волю американців.

Хоча, по великому рахунку, ці інституції зберігають державні механізми управління попри будь-які політичні катаклізми всередині країни. Саме ці інституції стримували Трампа під час його першого терміну, коли силовики «глибинної держави» вичистили з його оточення проросійських агентів впливу та загалом зробили політику Трампа цілком прогнозованою і відносно респектабельною.

І тому цього разу особиста лояльність стала головним критерієм Трампа під час його призначень у силові структури. Але на цьому трампісти не зупинилися. І тому Трамп призначив мільярдера Маска на новостворену посаду Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE) з однією лише метою – масово звільняти «всіх» та назавжди ламати створену сторіччями «глибинну державу».

Неправі ті, хто вважає Трампа неідеологічним і хаотичним. За Трампом є своя ідеологія, згідно якої державою повинні керувати ефективні СЕО, а не нудні бюрократи. Це мало би стати основою перезавантаження всієї американської держави на чолі якої стояв би найголовніший СЕО. Але не судилося. Нову систему не вдалося збудувати, а сам Маск став найнепопулярнішим політиком з оточення Трампа. І тепер він йде у відставку. «Глибинна держава» перемагає.

Відставка Маска підважує і всі інші мегаплани президента США, бо означає, що американські інституції діятимуть і, отже, обмежуватимуть неадекватні витребеньки президента.

Поки невідомо чим обійдеться для світу нестандартна політика Трампа. Але американська демократія швидше за все таки виживе.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ілон Маск Дональд Трамп США

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