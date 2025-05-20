Сенат США затвердив свата Трампа послом у Франції

Кушнер відсидів термін у федеральній в'язниці, однак під час першого терміну Трампа отримав помилування

Сенат США офіційно затвердив бізнесмена та свата Дональда Трампа Чарльза Кушнера послом у Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Кандидатуру Кушнера підтримав 51 сенатор, а 45 – проголосували проти. Єдиним демократом, який його підтримав, був сенатор від Нью-Джерсі Корай Букер. Проти його призначення виступила одна республіканка, сенаторка з Аляски Ліза Мурковські.

Чарльз Кушнер є американським бізнесменом і засновником компанії Kushner Companies, що займається нерухомістю. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої доньки Трампа Іванки. Хоча Чарльз і не обіймав політичних посад, його вплив через сина Джареда був значним. Той, працюючи радником у Білому домі, мав доступ до ключових питань, таких як міжнародні відносини, що побічно залучало і Кушнерів до політичного життя США.

Кушнер відсидів термін у федеральній в'язниці після визнання себе винним в ухиленні від сплати податків та інших злочинах у 2004-му, був помилуваний Трампом у 2020 році, ближче до кінця його першого терміну.

Трамп заявляв, що його сват «є видатним лідером бізнесу, філантропом і посередником, який буде затятим захисником нашої країни та її інтересів».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обрав своїм головним радником з питань, що стосуються Близького Сходу бізнесмена Массада Булоса.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години.

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває».