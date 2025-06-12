Інтерв'ю Зеленського для Bild: головні тези

«На мою думку, Путін розуміє лише силу. І Америка має цю силу»

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild в Одесі. Президент розповів про російські атаки, тактику Кремля та санкції проти РФ. «Главком» публікує головні тези з розмови.

За словами Зеленського, російська влада не має щирого наміру домовлятись про мир. Вони використовують сам факт переговорів як щит проти міжнародних санкцій.

«Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде», – так, за словами Зеленського, мислить Путін. Та додав: «Путін не хоче миру».

Також Зеленський зазначив, що окрім зняття санкцій, Кремль прагне вивести США та Європу за межі переговорного процесу. Це дозволило б ізолювати Україну і диктувати умови з позиції сили.

«Тривала війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна», – сказав Зеленський. «Він не витримує тривалої війни з партнерами та санкцій».

Хоча Трамп часом висловлюється нейтрально або навіть позитивно щодо Путіна, президент вважає, що він розуміє справжню сутність Кремля. «Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни», – заявив він. «Я думаю, що Росія просто бреше Трампу».

Президент не заперечує, що з боку Трампа лунала критика на його адресу, але він приймає її спокійно, якщо вона служить досягненню спільної мети. «Я цілком нормально сприйму все, якщо це наблизить нас до завершення війни», – зауважив він. «Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати».

Україна покладає великі надії на рішучість Америки. Зеленський вважає, що лише демонстрація сили з боку США може змусити Путіна до поступок. «На мою думку, Путін розуміє лише силу. І Америка має цю силу», – заявив він.

Президент закликав адміністрацію Трампа діяти рішучіше. Він упевнений, що санкції можуть стати поштовхом до справжніх переговорів. «Трамп має запровадити санкції, щоб Путін одразу сказав: «Давайте поговоримо про припинення війни»», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що українська влада цінує кожне життя і ніколи не ставиться до людей як до «гарматного м’яса», на відміну від російської практики. «Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь», – сказав Зеленський. «Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни».