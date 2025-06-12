Росія просто бреше Трампу – Зеленський

Український лідер запевнив, що Путін розуміє тільки силу і Штати мають цю силу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild в Одесі. Він запевнив, що незважаючи на схвальну риторику президента США Дональда Трампа у бік диктатора Путіна, американський лідер не зовсім довіряє російській стороні.

«Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу», – каже президент.

За словами Зеленського, тільки США мають силу, щоб зупинити російську ворожу армію та Путіна. Йдеться насамперед про санкції, з якими, на думку Зеленського, Штати гальмують процес.

«Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час». Тому президент каже, що жорсткі санкції мають бути запроваджені зараз.

Український лідер запевнив, що Путін розуміє тільки силу і Штати мають цю силу.

Також президент висловив думку, що переговори для Росії виступають умовним щитом від запровадження санкцій: «Важливо, щоб вони показали Трампу , що між Україною та Росією існує дипломатичний міст, щоб проти Росії не було запроваджено санкції».

Зеленський підкреслив, що диктатор Путін може маніпулювати переговорним процесом та сказати, що «ми розмовляємо один з одним. Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде».

Раніше Трамп й сам допускав цю думку. Він казав, що не запровадив санкції проти Росії, оскільки «не хоче зіпсувати» потенційну мирну угоду.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії.

До слова, Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби.

«Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно», – заявив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.