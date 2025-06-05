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Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів
Раніше в медіа вже писали про те, що Вашингтон вивчав можливості депортації людей на Балкани, однак Сербію тоді не згадували
фото: Reuters

Сербію розглядають як імовірну країну, куди відправлять депортованих, зокрема через її важливість для родини Трампів

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Білий дім США продовжує відправляти запити до країн Балканського регіону, і це частина його стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, яких Вашингтон депортує. Поки що невідомо, чи є успіх у цих спробах.

У травні Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу щонайменше 500 тис. людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Тому Білий дім шукав можливі місця призначення для них.

Сербію розглядають як імовірну країну, куди відправлять депортованих, зокрема через її важливість для родини Трампів. У столиці Белграді має зʼявитися Trump Tower, плануванням якого займається інвестиційна фірма, чий співзасновник – Джаред Кушнер, зять президента. Компанія Trump Organization уклала угоду про ліцензування свого бренду для цього проєкту. Трамп передав контроль над Trump Organization своїм двом старшим синам Еріку Трампу та Дональду Трампу – молодшому. Останній також контролює активи батька в трасті. 

До того ж президент Сербії Александар Вучич симпатизує Дональду Трампу. Ще коли Трамп не був при владі, Вучич підтримував контакти з представниками табору MAGA, а після його нещодавньої перемоги одним із перших зателефонував із привітаннями. Старший син Трампа неодноразово бував у Сербії, а спеціальний представник Трампа Річард Гренелл був удостоєний найвищої цивільної відзнаки країни.

До слова, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликає нелегальних мігрантів добровільно покинути країну з можливістю повернутися в майбутньому, але зробити це зможуть не всі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, оновлена політика самодепортації, тобто добровільного виїзду з США, дозволить деяким мігрантам повторно подати на в’їзд до країни у майбутньому. Водночас, ті, хто не скористається такою можливістю, можуть назавжди втратити шанс на повернення.

Також адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів на тлі надзвичайного, триваючого насильства на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Washington Post.

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Теги: Дональд Трамп мігранти

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