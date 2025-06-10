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Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
У Лос-Анджелесі затримують протестувальників
фото із відкритих джерел

У США затримано щонайменше 170 протестувальників

Правоохоронці США затримали близько 170 осіб під час протестів проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Axios, з них щонайменше 20 учасників протесту були затримані в Нью-Йорку біля хмарочоса Trump Tower, який належить Трампу.

Своєю чергою телеканал CNN повідомляє, що у Сан-Франциско поліція затримала щонайменше 150 людей.

Акції протесту відбуваються по всій країні, зокрема в Атланті, Сіетлі, Далласі, Луїсвіллі та інших містах. У районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) залучено близько 1,7 тис. військовослужбовців Національної гвардії. 

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що 700 морських піхотинців з військової бази Кемп-Пендлтон будуть направлені в Лос-Анджелес для захисту федеральних ресурсів. «У зв'язку зі зростанням погроз співробітникам федеральних правоохоронних органів і федеральним будівлям близько 700 морських піхотинців США з Кемп-Пендлтона перекидаються в Лос-Анджелес для відновлення порядку» – повідомив Гегсет в соцмережі X.

Міністр оборони зазначив, що військові захищатимуть федеральних агентів на тлі протестів у Лос-Анджелесі через рейди імміграційної служби. «Ми зобов'язані захищати співробітників федеральних правоохоронних органів, навіть якщо Гевін Ньюсом (губернатор штату Каліфорнія, – «Главком») цього не зробить», – наголосив він.

Своєю чергою речники губернатора Каліфорнії розкритикували розміщення морської піхоти як «мобілізацію найкращого у своєму класі підрозділу збройних сил США проти власних громадян». «Рівень ескалації є абсолютно невиправданим, недоречним та безпрецедентним», – йдеться у повідомленні пресслужби, опублікованому в соцмережі X.

Ньюсом повідомляє, що президент США Дональд Трамп спрямовує ще 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії в Лос-Анджелесі. «Йдеться не про громадську безпеку. Йдеться про те, щоб потішити самолюбство небезпечного президента», – написав губернатор Каліфорнії у соцмережі X.

Він повідомив, що генпрокурор штату Каліфорнія подав позов, у якому заперечується розміщення Трампом військ Національної гвардії у Лос-Анджелесі.

Тим часом протести у Лос-Анджелесі продовжуються. Як повідомляє телеканал CNN, поліція застосувала світло-шумові гранати та гумові кулі по натовпу протестувальників у центрі Лос-Анджелеса.

Начальник міської поліції Джим Макдоннелл попередив, що будь-кого, хто вчинить насильство чи вандалізм під час протестів, буде заарештовано.

«Немає жодної терпимості до злочинної діяльності під виглядом протесту», – цитують його заяву місцеві ЗМІ. Зазначається, що в ході заворушень минулими вихідними було заарештовано близько 60 осіб. Раніше повідомлялося, що через заворушення, які виникли після поліцейських рейдів проти нелегалів у Лос-Анджелесі, президент США Дональд Трамп наказав направити туди підрозділи національної гвардії.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів, до вечора 7 червня під вартою за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства опинилися щонайменше 44 особи. У відповідь на дії правоохоронних органів у місті почалися демонстрації та заворушення.

Теги: США Дональд Трамп арешт протест президент соцмережі Піт Гегсет

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