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Трампа здивувало телефонне зізнання Путіна про Меланію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трампа здивувало телефонне зізнання Путіна про Меланію
Трамп розмовляв із Путіним щодо своєї дружини
фото із відкритих джерел

Трамп розповів американцям про слова Путіна щодо його дружини

Американський президент Дональд Трамп розповів, що російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з ним 19 травня похвалив першу леді США Меланію Трамп. Про це він повідомив, виступаючи на церемонії підписання одного з нових американських законопроєктів у саду Білого дому. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на The Times.

Про розмову з Путіним Трамп сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому. Там він також підписував законопроєкт щодо боротьби з діпфейками. На зустрічі також була присутня і сама Меланія.

«Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: «А як же я?». Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд», – додав він. Після цього президент США похвалив Меланію Трамп за її виступ на підтримку законопроєкту про боротьбу з діпфейками.

Нагадаємо, Путін та Трамп провели телефонну розмову у понеділок. Розмова тривала понад дві години.

До слова, лідерів Європейського союзу шокували заяви американського лідера Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.  Іноземні ЗМІ пишуть, що телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним має вигляд очевидної поразки американського президента. 

Зазначимо, у 2018 році Путін зустрічався із подружжям Трампів у Парижі з нагоди 100 років із дня закінчення Першої світової війни. 

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Теги: путін Дональд Трамп Меланія Трамп президент дружина

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