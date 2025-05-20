Трампа здивувало телефонне зізнання Путіна про Меланію

Трамп розповів американцям про слова Путіна щодо його дружини

Американський президент Дональд Трамп розповів, що російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з ним 19 травня похвалив першу леді США Меланію Трамп. Про це він повідомив, виступаючи на церемонії підписання одного з нових американських законопроєктів у саду Білого дому. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на The Times.

Про розмову з Путіним Трамп сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому. Там він також підписував законопроєкт щодо боротьби з діпфейками. На зустрічі також була присутня і сама Меланія.

«Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: «А як же я?». Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд», – додав він. Після цього президент США похвалив Меланію Трамп за її виступ на підтримку законопроєкту про боротьбу з діпфейками.

Нагадаємо, Путін та Трамп провели телефонну розмову у понеділок. Розмова тривала понад дві години.

До слова, лідерів Європейського союзу шокували заяви американського лідера Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Іноземні ЗМІ пишуть, що телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним має вигляд очевидної поразки американського президента.

Зазначимо, у 2018 році Путін зустрічався із подружжям Трампів у Парижі з нагоди 100 років із дня закінчення Першої світової війни.