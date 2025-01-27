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Зеленський прибув до Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Польщі
Президент візьме участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу
скріншот з відео

Глава України зустрінеться з президентом Євроради та очільником Франції

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

«Президент України прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. У програмі візиту також двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном», – розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.

Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Голокост – це переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час Другої світової війни. Нацисти стверджували, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку.

Євреям наказували носити позначку на одягу – так звану «жовту зірку Давида». Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. Також євреїв використовували як робочу силу на фабриках та виробництвах.

До слова, президент України вшанував пам’ять жертв Голокосту. Він встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Як наголосив Зеленський, злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово памʼять про нього стає слабшою. Водночас зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

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Теги: Польща Володимир Зеленський президент Голокост

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