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Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією
Байден заявив, що зробив усе можливе для підтримки України
фото: The White House/Х

Україна має шанс на перемогу у війні з Росією, за умови подальшої міжнародної підтримки

Президент України Володимир Зеленський та чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели тривалу телефонну розмову, під час якої обговорили питання санкцій проти Росії, ситуацію на полі бою, стан української ППО та пожежі в Каліфорнії. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

У своїй промові про стан економіки Байден поділився деталями цієї бесіди, наголосивши на непохитній підтримці України з боку США. Він також оцінив шанси України на перемогу, підкресливши важливість міжнародної допомоги та мужності українського народу.

Він підкреслив, що єдність Західної Європи в підтримці України забезпечує реальний шанс для її перемоги.

«Ціна війни для Росії – неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності», – сказав він.

Байден заявив, що зробив усе можливе для підтримки України та висловив упевненість, що допомога Києву триватиме навіть у разі опору з боку адміністрації Трампа, оскільки в Конгресі є двопартійна підтримка цього питання.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. 

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз не бачить готовності України чи Росії до мирних переговорів.

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Теги: Адміністрація Президента Володимир Зеленський президент росіяни США Джозеф Байден

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