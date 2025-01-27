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Зеленський звернувся до світу в День пам’яті жертв Голокосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до світу в День пам’яті жертв Голокосту
Зеленський, рабини та представники дипломатичного корпусу біля меморіального знака «Менора»
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент наголосив, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту. Він встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Як наголосив президент, злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово памʼять про нього стає слабшою. Водночас зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

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27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.

Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Голокост – це переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час Другої світової війни. Нацисти стверджували, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку.

Євреям наказували носити позначку на одягу – так звану «жовту зірку Давида». Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. Також євреїв використовували як робочу силу на фабриках та виробництвах.

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Теги: Голокост президент Володимир Зеленський

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