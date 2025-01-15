Україна повернула з російського полону 25 громадян

15 січня Україна повернула з російського полону 25 українців. Це військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й «Азовсталі», Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважує, що серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

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фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят.

«Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям», – повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, Україна 30 грудня 2024 року повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.