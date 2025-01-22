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Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії
Трамп заявив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії
фото: Білий дім

Трамп: Ми збираємося поговорити з президентом Путіним дуже скоро

Президент Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. Про це пише CNN.

Трамп наголосив, що якщо російський диктатор Путін відмовиться сідати за стіл переговорів, то він, ймовірно, посилить санкції проти РФ.

На запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, Трамп відповів: «Схоже на те».

«Ми розмовляємо із Зеленським. Ми збираємося поговорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми побачимо, що – як це все станеться», – сказав Трамп.

Також Трамп зауважив, що для танго потрібні двоє. Натякаючи, що Україна та Росія повинні бути готовими до перемовин щодо завершення війни в Україні.

«Трамп заявив, що «розгляне», чи надсилатимуть США додаткові озброєння Україні. В останні місяці Білий дім Байдена працював над тим, щоб отримати якомога більше зброї та грошей у руки Києва перед відходом із посади, визнаючи, що Трамп міг повернути значну частину того, що залишилося невитраченим із 61 мільярда доларів фінансування, ухваленого Конгресом у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном: «Він має велику владу, як і ми. Я сказав, що ти маєш це залагодити».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що у нього з очільником США Дональдом Трампом «дійсно хороші відносини». Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«І для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо Трампа доносять дезінформаційну позицію, або проросійську, для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна і щоб голосів навколо Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому, при чому дуже швидко», – сказав президент.

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Теги: росія санкції війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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