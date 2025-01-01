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Закордонні авіаперельоти Зеленського, Шмигаля та міністрів: скільки заплановано витратити у 2025 році

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Закордонні авіаперельоти Зеленського, Шмигаля та міністрів: скільки заплановано витратити у 2025 році
До виконання польотів на чолі керівництва країни залучаються фахові льотчики, які періодично проходять підготовку у сертифікованих навчальних центрах
фото з сайту президента

Керівництво країни найняло державного авіаперевізника «Україна»

Державне управління справами на 141,4 млн грн замовило послуг з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України протягом цього року. Прямий договір підписано 1 січня 2025 року з державним підприємством «Україна», повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Також цього державного авіаперевізника обрав Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України. Урядовці підписали договір вартістю 90,2 млн грн на авіаперельоти прем’єр-міністра, інших вищих посадових осіб та делегацій на чолі з ними.

У вартість кожного рейсу включено витрати на:

  • аеронавігаційне обслуговування на маршруті, на підході до аеродрому посадки та в його районі;
  • утримання членів екіпажу (виплата добових та оплата проживання);
  • утримання іншого персоналу, залученого для організації, забезпечення i виконання рейсу;
  • заправка повітряного судна;
  • аеропортові збори;
  • наземне обслуговування повітряного судна;
  • метеозабезпечення та метеоконсультація;
  • стоянка в аеропортах посадки тощо.

Крім цього, у доданих документах до договорів зазначено, що ДП «Україна» є   єдиним авіаційним перевізником з виконання літерних рейсів вищих посадових осіб, до яких здійснюється державна охорона. До виконання таких польотів залучаються фахові льотчики, які періодично проходять підготовку у сертифікованих навчальних центрах.

Окремо «Главком» за допомогою пошуково-аналітичної системи 007, яка збирає дані про використання публічних коштів, підрахував витрати на авіаперевезення вищих посадовців країни протягом 2022-2024 років. Отже, на закордонні авіаперельоти делегацій на чолі з президентом витрачено 30 млн грн (у 2022 році – 6,17 млн грн, 2023 році – 1,7 млн грн, 2024 році – 21,9 млн грн), на чолі з прем’єр-міністром – 52,4 млн грн (2022 року – 31,1 млн грн, 2023 року – 11,6 млн грн, 2024 року – 9,7 млн грн).

Як повідомляв «Главком», попри війну аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За словами старшого партнера страхового брокера Marsh McLennan Кріспіна Еллісона, офіційний Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. Найпершим можуть відкрити аеропорт «Львів».

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Теги: гроші бюджет авіаперевезення уряд президент війна

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