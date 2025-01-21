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Після вступу Трампа на посаду президента із сайту Білого дому зникла іспаномовна версія

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Після вступу Трампа на посаду президента із сайту Білого дому зникла іспаномовна версія
Із сайту Білого дому прибрали версію іспанською мовою, натомість на екрані з’являється напис «Go home»
скріншот

Дизайн сайту Білого дому змінився

Після того, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США, з сайту Білого дому зникла іспаномовна версія. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що при пошуку в Google все ще пропонувалося посилання на іспанську версію сайту, однак сама сторінка стала недоступною. Натомість на екрані з’являється напис «Go home», де також вказано, що сторінка не знайдена.

Також було змінено дизайн сайту. Тепер на головній сторінці демонструється короткий відеоролик, у якому Трамп зустрічається з американськими військовими, віддає їм честь і показує піднятий великий палець на знак схвалення їхньої служби.

На сайті розміщено гасло «Америка повернулася» на тлі великого фото Трампа.

«Кожен божий день я боротимусь за вас кожним своїм подихом. Я не заспокоюся, поки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви. Це дійсно буде золотий вік Америки», – йдеться на сайті.

До того ж головна сторінка містить біографії Дональда Трампа, віцепрезидента США Джея Ді Венса, першої леді Меланії Трамп та нових міністрів, а також розділ із пріоритетами нової адміністрації.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року. Про це повідомляє CNBC.

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Теги: Дональд Трамп США президент Іспанія мова

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