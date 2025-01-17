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Зеленський про візит Фіцо: Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про візит Фіцо: Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший
Президент України зустрівся зі словацькою делегацією
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше президент Зеленський запросив прем'єра Словаччини до Києва 17 січня

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі словацькою делегацією на чолі з головою опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечком. Про це президент повідомив у своїх соцмережах.

«Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили», – написав український лідер.

Під час зустрічі політики провели перемовини. Йшлося, зокрема, про енергетичну безпеку та допомогу Словаччині досягти енергетичної стабільності. Своєю чергою Шимечко наголосив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС та пообіцяв підтримувати нашу країну.

«Україна вдячна народу Словаччини за підтримку, і ми готові до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не Москву. Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності», – додав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України. Водночас Фіцо заявив, що невдовзі таки може зустрітися з президентом України.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

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Теги: Словаччина Фіцо Володимир Зеленський президент дипломатія

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