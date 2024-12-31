Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну

22 грудня Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу

Напередодні Нового року, 31 грудня, стало відомо про повернення боксера Олександра Усика в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після повернення боксер завітав до Офісу президента, і провів зустріч з Володимиром Зеленським.

«31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося!», – написав президент.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.