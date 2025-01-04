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Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: що відомо про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: що відомо про наслідки
На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків атаки
фото: ДСНС України/Telegram

У будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон

У Сумській області до 10 збільшилася кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це повідомляють ДСНС та Сумська обласна військова адміністрація.

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Рятувальники зазначають, що евакуювали 14 людей і врятували бабусю. Потерпілим надається медична допомога у лікувальних закладах району.

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За інформацією влади, у будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон.

Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: що відомо про наслідки фото 3

На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків атаки. Розв’язується питання щодо розселення постраждалих. Станом на 19:30 розбір завалів ще тривав.

Також на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський.

«Зараз тривають рятувальні роботи у Свесі – у селищі в Сумській області – після удару російських бомб. Влучання в будинок. Зруйнований підʼїзд – квартири з першого по пʼятий поверх. Пошкоджені також сусідні будинки. Ще один російський удар по життю звичайних українських сімей. Сім людей поранені, і серед них дитина, дівчинка – два роки їй. Зараз знаходиться в лікарні. Всім постраждалим надається необхідна допомога», – сказав він у вечірньому зверненні.

Нагадаємо, російські військові завдали авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району.

Раніше внаслідок атаки на Шосткинську громаду Сумщини пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків. Крім того, пошкоджень зазнали два освітніх заклади та інші об‘єкти соціальної сфери.

Також Суми та інші населені пункти області 26 грудня зазнали масованих ударів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі і руйнування в різних містах, відомо також про загиблого. 

Варто додати, що ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села». Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомиляється на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України. 

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у відео.

Також інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією. Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.

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Теги: Суми кордон будинок президент Володимир Зеленський військові окупанти дитина

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