Зеленський провів засідання Ставки: розглянули чотири питання

Одне з нагальних питань, що розглядалися, - забезпечення озброєнням українських військових

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, в ході якого розглядалися чотири питання. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.



«З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого», – підкреслив президент України.

Глава держави нагадав, що лише в першій половині 28 липня і лише у столиці було чотири повітряні тривоги.

«Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі. Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор», – сказав президент.

Він також підкреслив - влада зробить усе, аби світ не був байдужим до жахливої війни, яку Росія розв'язала проти України та самої ідеї свободи.

Ставка Верховного Головнокомандувача Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни. У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данилов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ллойд запевнив, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити в Україну додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars для протидії російській агресії.

23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.