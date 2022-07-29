Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів засідання Ставки: розглянули чотири питання

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:47 glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: розглянули чотири питання
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
фото: Офіс президента

Одне з нагальних питань, що розглядалися, - забезпечення озброєнням українських військових

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, в ході якого розглядалися чотири питання. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого», – підкреслив президент України.

Глава держави нагадав, що лише в першій половині 28 липня і лише у столиці було чотири повітряні тривоги. 

«Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі. Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор», – сказав президент.

Він також підкреслив - влада зробить усе, аби світ не був байдужим до жахливої війни, яку Росія розв'язала проти України та самої ідеї свободи.

Ставка Верховного Головнокомандувача
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни. У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данилов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ллойд запевнив, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити в Україну додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars для протидії російській агресії. 

23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Читайте також:
Теги: Володимир Зеленський РНБО ЗСУ СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події
Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події
27 липня, 23:33
Глава держави підписав указ 538/2022 про призначення нового генпрокурора
Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)
Вчора, 13:04
Зеленський підбив підсумки 154-го дня війни
Зеленський жорстко відповів на плани окупантів
27 липня, 22:46

Політика

Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
Кулеба готує візит до Африки
Кулеба готує візит до Африки
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
Зеленський провів засідання Ставки: розглянули чотири питання
Зеленський провів засідання Ставки: розглянули чотири питання
НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Мартиненку
НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Мартиненку
Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана
Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту