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Президент увів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент увів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС
Президент увів у дію нові рішення РНБО
фото: Офіс президента

«Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами»

Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Це стало кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями Європейського Союзу, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників «Групи семи» на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів», – йдеться у повідомленні.

Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з дев'ятим, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020-2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки РФ у війні проти України.

«Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях», – наголосив Офіс президента.

Раніше Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану. Тоді Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій «швидкого руху».

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Теги: РНБО росія санкції Володимир Зеленський

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