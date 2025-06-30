Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
Європейський Союз погодився продовжити секторальні санкції проти країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Обмежувальні заходи діятимуть до 31 січня 2026 року

Євросоюз оголосив про продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії. Санкції було ухвалено ще на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців, до 31 січня 2026 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої військової агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні.

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, коментуючи рішення, наголосила, що Євросоюз продовжуватиме тиск на Росію, допоки та не припинить розв’язану війну проти України. «Сьогодні ЄС офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжимо чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну», – наголосила Каллас.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Як повідомлялося, Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії під час засідання послів Євросоюзу 27 червня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення синхронізації санкцій проти Росії з міжнародними партнерами України. 

До слова, США запровадять мита у розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Росії та не надають підтримки Україні.

Читайте також:

Теги: росія Європейський союз санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
5 червня, 09:01
Алім Алієв, заступник директора Українського інституту і Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка»
Культурна дипломатія та м’яка сила: як це працює? Інтерв’ю з заступником директора Українського інституту
27 червня, 06:00
Наслідки атаки на аеродром в Іркутській області
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми
1 червня, 17:36
Ікону блаженного Климентія Шептицького, яка була розміщена на одній зі стін костелу, було прибрано
У російському Володимирі прокуратура змусила прибрати ікону Климентія Шептицького з костелу
3 червня, 19:43
У місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал
Стало відомо про ліквідацію ЗСУ чотириразового чемпіона світу з паверліфтингу
4 червня, 12:00
Під час зустрічі Келлог та Лукашенко обговорили низку важливих питань
NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко
22 червня, 04:58
Українців тижнями тримають у підвалі без їжі та води на КПП «Верхній Ларс»
Депортованих із РФ українців утримують у підвалі біля кордону з Грузією – ЗМІ
22 червня, 08:02
Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом Зеленським
Єврокомісія підтримала відкриття переговорів про вступ України до ЄС
27 червня, 02:30
2 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й Росії другого раунду мирних переговорів
РФ озвучила можливу дату повернення до переговорів з Україною
19 червня, 16:07

Економіка

ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
Центральну Європу звільнено від російської нафти – очільник Orlen
Центральну Європу звільнено від російської нафти – очільник Orlen
Польща у пʼять разів збільшить виробництво снарядів через російську загрозу
Польща у пʼять разів збільшить виробництво снарядів через російську загрозу
Канада скасувала один податок в очікуванні нових перемовин із Трампом
Канада скасувала один податок в очікуванні нових перемовин із Трампом
Один із членів БРІКС запропонував Трампу укласти власну угоду про корисні копалини
Один із членів БРІКС запропонував Трампу укласти власну угоду про корисні копалини
США анонсували 500-відсоткові мита для торгових партнерів Росії
США анонсували 500-відсоткові мита для торгових партнерів Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
127K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
20K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
15K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua