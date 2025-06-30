ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Обмежувальні заходи діятимуть до 31 січня 2026 року

Євросоюз оголосив про продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії. Санкції було ухвалено ще на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців, до 31 січня 2026 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої військової агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні.

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, коментуючи рішення, наголосила, що Євросоюз продовжуватиме тиск на Росію, допоки та не припинить розв’язану війну проти України. «Сьогодні ЄС офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжимо чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну», – наголосила Каллас.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Як повідомлялося, Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії під час засідання послів Євросоюзу 27 червня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення синхронізації санкцій проти Росії з міжнародними партнерами України.

До слова, США запровадять мита у розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Росії та не надають підтримки Україні.