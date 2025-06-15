Росіяни у Франції влаштовують акції протесту проти ТЦК і Зеленського

Об'єднання українців у Франції б’є на сполох: «Нещодавно в Парижі пройшла акція українською мовою проти ТЦК і «диктатури Зеленського»

У Франції діє асоціація SOS Donbass. У цій організації «дуже переживають» за українських дітей на Донбасі, яких, з їхніх слів, вбиває Україна за допомогою французької зброї. Але насправді це росіяни, які весь час проводять заходи нібито на підтримку України і Донбасу. Нещодавно кілька людей зробили акцію українською мовою проти ТЦК і проти диктатури Зеленського. Про це віцепрезидент Світового Конгресу Українців в Західній Європі та віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Володимир Когутяк розповів у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

«На акцію прийшли, звісно, і росіяни, але проводили маніфестацію українці. Вони сказали, що повністю засуджують все, що робить Росія, що Крим – це Україна, що потрібно їй допомагати. Тут питань нема. Але водночас заявили й про те, що в Україні диктатура і потрібно щось з тим робити. І це «але» якраз весь час є надзвичайно цікавим. Бо якраз ці нові організації, які почали створюватися, є «надзвичайно проукраїнські». Якщо дивитися на саму картинку, жовто-блакитні прапори, вони показують, що відправили щось на фронт, які вони молодці, як допомагають. Але після цього весь час є слово «але». І цим «але» вони хочуть показати, що в Україні, наприклад, велика корупція. Тобто, треба допомагати, але обережно, бо ці кошти можуть бути використані якимось українським олігархом. В якийсь момент французи почали ставити питання і, звісно, підтримка України зменшувалася», – пояснив Володимир Когутяк.

Оголошення про мітинг проти ТЦК у Франції та Німеччині фото надане Володимиром Когутяком

За словами Когутяка, росіяни для своїх акцій знаходять українців, яких неважко в чомусь переконати. Тож ті несвідомо підіграють ворогу.

«Це такі люди, які, наприклад, вірять, що Земля пласка, а інопланетяни існують. Можливо, їм говорять, що вони можуть зробити щось велике і дають засоби для реалізації. Можливо, українці роблять це не за гроші, а за саму ідею, яку підтримують. Це, звісно, сумно», – підсумовує віцепрезидент Об'єднання українців у Франції.

Нагадаємо, Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки.

До слова, українським біженцям важче назавжди залишитися у Франції. Уряд запроваджує значно жорсткіші правила отримання іноземцями французького громадянства.Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїло видав директиву, яка містить жорсткіші вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство.