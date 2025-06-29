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Сергій Таран Політолог

Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину

glavcom.ua
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Навіщо Путін грає миротворця для Трампа?
фото: AP

«Звісно, бомбити бункер Путіна Трамп не буде»

Нове виверження миротворчо-переговорної риторики Путіна розраховане на одну єдину людину – Трампа. Після короткої війни між Ізраїлем та Іраном раптом зʼясувалося, що заокеанський друг Путіна може раптово застосувати силу, а не лише місяцями розповідати про «два-три тижні».

Так, звісно, бомбити бункер Путіна Трамп не буде. Але – оголосити нові санкції або нарешті почати передавати Україні нові партії зброї – цілком може. Тим більше, що якось дуже вже знущально виглядають безкінечні оповідки Трампа про його розмову з Путіним, коли той «запропонував допомогу з Іраном», а Трамп відповів, що краще «допоможи мені з Росією…».

Отож Путін і намагається персонально для Трампа зіграти акторський етюд доброго миротворця. Досі ж виходило. Але криза жанру вже відчуваються. Треба якісь миротворчі результати, а їх немає і поки у Кремлі не плануються.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції путін росія війна Україна Дональд Трамп

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Сергій Таран

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