Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину

«Звісно, бомбити бункер Путіна Трамп не буде»

Нове виверження миротворчо-переговорної риторики Путіна розраховане на одну єдину людину – Трампа. Після короткої війни між Ізраїлем та Іраном раптом зʼясувалося, що заокеанський друг Путіна може раптово застосувати силу, а не лише місяцями розповідати про «два-три тижні».

Так, звісно, бомбити бункер Путіна Трамп не буде. Але – оголосити нові санкції або нарешті почати передавати Україні нові партії зброї – цілком може. Тим більше, що якось дуже вже знущально виглядають безкінечні оповідки Трампа про його розмову з Путіним, коли той «запропонував допомогу з Іраном», а Трамп відповів, що краще «допоможи мені з Росією…».

Отож Путін і намагається персонально для Трампа зіграти акторський етюд доброго миротворця. Досі ж виходило. Але криза жанру вже відчуваються. Треба якісь миротворчі результати, а їх немає і поки у Кремлі не плануються.