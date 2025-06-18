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G7 розгляне всі варіанти посилення тиску на Росію – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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G7 розгляне всі варіанти посилення тиску на Росію – Зеленський
За словами президента, країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Лідери «Великої сімки» визнали, що Україна, на відміну від РФ, готова до повного припинення вогню

Лідери країн «Великої сімки» розглянуть усі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

G7 підтримує зусилля президента США Дональда Трампа для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Політики визнали, що Україна готова до безумовного припинення вогню, водночас Російська Федерація має зробити те саме.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни. За словами президента, під час саміту вдалося досягти «конкретних рішень» щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ.

Президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому. Пізніше Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Як повідомлялося, лідери країн «Великої сімки» не оприлюднять спільну заяву щодо війни в Україні через незгоду з боку США. Раніше «Главком» писав, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Також під час виступу на саміті він закликав міжнародних партнерів продовжити постачання систем протиповітряної оборони та сприяти їхньому виробництву безпосередньо в Україні.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський Велика сімка

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