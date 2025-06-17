Польща фіксує перебої сигналів GPS над Балтійським морем: підозрює Росію

Глушіння GPS-сигналу може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів

Польща пов’язує перебої з GPS із диверсійними діями РФ

В акваторії Балтійського моря виникають перебої з GPS-сигналом. Польща пов’язує це з ворожими діями Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра – міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша під час пресконференції на військовій авіабазі Латково.

«Ми фіксуємо ці (з GPS-сигналом – «Главком») перебої. Їх також фіксують над Балтійським морем наші союзники у країнах НАТО – як у країнах Балтії, так і в країнах Північної Європи, тому ми реагуємо. За нашими джерелами, ця діяльність пов’язана з Російською Федерацією, зокрема з її диверсійними діями», – зазначив Косіняк-Камиш.

Кілька тижнів тому з цього приводу відбулася зустріч спеціального комітету з питань безпеки. Після нього командувач Оперативного командування ЗС Польщі генерал Мацей Кліш підготував рекомендації для військової авіації, передав відповідну інформацію для цивільної авіації, управління повітряним рухом та Польському агентству аеронавігації.

Зазначимо, що таке глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія несе повну відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

До слова, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Варшава довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.