Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни

Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки

Війна Росії проти України забрала життя 207 митців та 106 медійників

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року війна призвела до трагічних втрат серед української культурної та медійної еліти. За офіційними даними, загинули 207 митців та 106 українських та іноземних медійників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначають у Міністерстві, сьогодні Росія, подібно до сталінського режиму у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття, який знищив покоління українських митців, відоме як «Розстріляне відродження», цілеспрямовано нищить культурну еліту України.

«Розстріляне відродження» подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру, будучи гордістю української нації. Сьогодні Україна знову втрачає не просто талановитих особистостей, а частину своєї душі, адже кожен митець – це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру.

Війна також забирає життя журналістів, які працюють в Україні в умовах підвищеного ризику. Вони створюють важливі новини, розслідування та репортажі, фіксуючи події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію. Медійники цілодобово збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність українських захисників.

Нагадаємо, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.