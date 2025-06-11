У Росії злетів угору ринок ритуальних послуг: які регіони заробляють найбільше

Раніше з виробництва каменю для надгробків лідирувала Карелія, але вже цього року через нижчі ціни компанії стали частіше обирати продукцію китайських виробників

У квітні виготовлення труни подорожчало на 9%, риття могили – на 14,7%

У Росії ринок ритуальних послуг зростає швидше, аніж у минулі роки. З січня по квітень ритуальні організації заробили майже 40 млрд руб., що на 12,7% більше ніж за минулий рік. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

У Підмосков'ї сумарний заробіток профільних організацій зріс на 12,9%, в Краснодарському краї – на 12,2%, в Татарстані – на 15,8%. Поточне прискорення темпів зростання викликане інфляцією і збільшенням смертності.

Найбільше похоронні організації заробили в Санкт-Петербурзі: у січні-квітні їх дохід склав майже 3,7 млрд руб. Після пандемії коронавірусу ринок скоротився, але зараз знову спостерігається зростання, зазначає один із гравців ринку Олег Шелягов.

За даними служби статистики РФ, у квітні виготовлення труни подорожчало на 9%, риття могили – на 14,7%. Також цього року на ринку у деяких сегментах відбулася зміна географії закупівель. Наприклад, раніше з виробництва каменю для надгробків лідирувала Карелія, але вже цього року через нижчі ціни компанії стали частіше обирати продукцію китайських виробників.

Також директор Нижегородського крематорію Володимир Ворошуха заявив, що останнім часом у пресі з'являються повідомлення про те, що в різних регіонах країни було порушено кримінальні справи стосовно людей, які купують та продають інформацію про смерть.

Нагадаємо, у Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%.

Зазначається, що у перший рік війни труни подорожчали на 15,82%, а у 2023 році року – ще на 5,55%. З урахуванням 2021 року, коли Росія на тлі пандемії переживала безпрецедентну у сучасній історії смертність, вартість труни зросла на 36,6%. В результаті накопичене за останні три роки зростання стало рекордним за минулі 13 років.

До слова, генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 червня 2025 року. Так, РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила особового складу – близько 999 200 осіб.