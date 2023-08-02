Скільки техніки має Україна для гуманітарного розмінування? Зеленський назвав цифри

За словами Зеленського, гуманітарне розмінування – це той напрямок без якого відновлення або трансформація просто неможливі

В Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, передає кореспондент Укрінформу.

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«Окремий напрямок, без якого відновлення або трансформація просто неможливі, – це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, залучаємо допомогу партнерів. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка нам потрібна, зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх у нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше», – сказав Зеленський.

Президент додав, що куратори напряму гуманітарного розмінування є перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Раніше стало відомо, Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

До слова, що президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.