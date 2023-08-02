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Скільки техніки має Україна для гуманітарного розмінування? Зеленський назвав цифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки техніки має Україна для гуманітарного розмінування? Зеленський назвав цифри
Україна має лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, гуманітарне розмінування – це той напрямок без якого відновлення або трансформація просто неможливі

В Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, передає кореспондент Укрінформу.

«Окремий напрямок, без якого відновлення або трансформація просто неможливі, – це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, залучаємо допомогу партнерів. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка нам потрібна, зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх у нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше», – сказав Зеленський.

Президент додав, що куратори напряму гуманітарного розмінування є перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Раніше стало відомо, Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

До слова, що президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.

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Теги: міни автомобіль розмінування Володимир Зеленський

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