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Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС
Наслідки ракетного удару по Покровську
фото з відкритих джерел

Пошуково-рятувальні роботи тривають

Внаслідок двох ударів по житлових будинках у Покровську загинули п’ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло четверо та потерпіли троє цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Ще четверо рятувальників, восьмеро поліцейських та троє цивільних травмовані.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору.

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Теги: війна окупанти Донеччина

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