Ракетний удар по Покровську: поранені понад 30 осіб

Серед постраждалих є одна дитина

Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області зросла до 31. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його даними, серед травмованих – 19 працівників поліції, ще п’ятеро – рятувальники ДСНС. Також поранень зазнала одна дитина.

Загинуло п’ятеро осіб. Триває розбір завалів. На місці працюють надзвичайники та всі екстрені служби.

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ДСНС опублікувала фото наслідків терористичного удару росіян.

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фото: ДСНС Рятувальники і медики ліквідовують наслідки ракетного удару по Покровську

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині.

Як повідомлялося, під час повторного обстрілу Покровська загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

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До слова, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 33 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.