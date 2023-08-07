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«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
Наслідки ракетного удару по Покровську
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки загинули п’ятеро осіб та 18 поранених

Сьогодні увечері окупанти атакували прифронтове місто Покровськ на Донеччині, в якому живуть тисячі людей. Снаряди потрапили у верхні поверхи житлових будинків, в яких на той момент перебували люди.

Журналістам «Главкома» мешканці Покровська, які прийшли на місце події, розповідають: перед ударом по багатоквартирному будинку на Донеччині оголосили повітряну тривогу, однак сам момент прильоту став неочікуваним – напередодні не було чутно роботи ППО або спроб збиття ракети.

«Перед самим вибухом була сирена, конкретно в цьому районі її було не дуже чутно. Ми були поруч, коли був вибух. Відчуття, ніби під ногами земля здригнулася – відразу вибило шибки, тоді ж почули крики людей. Подумали, що може бути ще один приліт, як у Краматорську кілька місяців тому, але серед нас був медик, тому ми побігли туди. Перші кілька хвилин був дим, крізь нього взагалі нічого не було видно. Але коли він трохи розвіявся – відразу почали розбирати завали. Гукали людей, кричали, чи є хтось там. В однієї жінки була поранена голова – текла кров, то її медики відразу почали бинтувати. Не знаю, чи її забрали в лікарню, але вона жила на нижньому поверсі. 

А на верхньому жила родина. Хтось сказав, що їм телефонують, але вони не беруть слухавку. А потім стало відомо про двох загиблих – жінку й чоловіка. Невідомо, чи це точно вони», – розповідає Михайло, який одним із перших прибіг на місце події. 

Ще після першого удару на місце події прибігли кількадесят людей. За кілька хвилин пролунав другий вибух – цього разу в сусідній будинок. У результаті було пошкоджено кілька магазинів, заклади харчування, готель та адміністративні будівлі, розташовані поблизу. 

«Коли був другий приліт – ми встигли присісти, нікого з тих. хто був на вулиці, нібито не зачепило. Але точно знаємо, що там всередині приміщень були люди, бо звідти чули крики про допомогу», – додає Михайло. 

Зауважимо, що місцевих попереджають про ймовірність повторних атак. Крім того, містян просять триматися якнайдалі під пошкоджених будівель – окрім обстрілу, існує загроза обвалу уламків чи вибуху всередині дому. 

Нині на місці події перебувають спецслужби – поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів. Відомо, що у квартирі, яку розтрощив ворожий снаряд, жила родина, однак тривалий час на дзвінки вони не відповідають.

Офіційна інформація – внаслідок удару загинули п’ятеро осіб та 18 поранених.

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Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: росія окупанти війна Донеччина

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