Зеленський ввів санкції проти 606 осіб із керівництва РФ

Контроль за виконанням рішення доручається секретарю РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 637, ухваливши рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про введення санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", - йдеться у тексті указу.

Контроль за виконанням рішення доручається секретарю РНБО Олексію Данілову.

Серед підсанкційних осіб опинились: заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Дмитро Медведєв, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, представник з питань природоохоронної діяльності, екс-глава Адміністрації президента РФ та екс-міністр оборони Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев, голова уряду РФ Михайло Мішустін, директор СЗР Сергій Наришкін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, головнокомандувач військами нацгвардії Віктор Золотов, генпрокурор Ігор Краснов, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв, міністр фінансів Антон Сілуанов, мер Москви Сергій Собянін, міністр юстиції Костянтин Чуйченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти «Росатому» та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією.