Зеленський закликав примусити Росію шукати шлях до миру

Володимир Зеленський: «Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки»

Україна має зміцнити союзи та альянси з ЄС і НАТО для досягнення миру. А Росію потрібно привчити поважати інших, а також змусити Москву шукати шлях до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті на Міжнародної виставки «Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України».

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«Неспровокована та злочинна російська агресія – це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати», – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Росію потрібно навчати поважати інших, а не ігнорувати мир. За словами Зеленського, Європа навчилася це долати – навчилася підпорядковуватися правилам миру, совісті та повазі до інших.

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«Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки.

Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист. ...Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні відвідає Францію та Німеччину.