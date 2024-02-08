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Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая
Юрій Ногай служив стрільцем
фото з відкритих джерел

Мешканець Дніпра загинув на Харківщині, де його встигли полюбити за щирість і порядність

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Ногая.

Героїчний воїн, справжній українець, відважний захисник Юрій Ногай загинув 20 липня 2023 року на території Борівської громади Ізюмського району Харківщини внаслідок російського обстрілу.

«Юрій сам із Дніпра, але, захищаючи Борівщину, деякий час перебував у одному з населених пунктів нашої громади. За цей нетривалий період мешканці села встигли полюбити його, як рідного. Згадують як надзвичайно щиру, привітну, порядну людину» – написала місцева журналістка Оксана Дудник.

«Він чудово говорив українською, постійно дякував за їжу, за борщ і за старенький будинок, і за воду для того, щоб помитися. Згадую і плачу…» – процитувала журналістка жительку одного із сіл прифронтової громади.

Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая фото 1
фото з відкритих джерел

Страшенно сумують за Юрієм у бойовому підрозділі, де він служив. «Ти був хорошою і чуйною людиною. Одного разу мене втішило, як ти приніс мені чаю і не приховував задоволення, що я, подякувавши, почав смакувати його… Часто розказував, як любиш свою сімʼю, а у побуті на фронті завжди облагорожував своє місце проживання комфортом і домашнім затишком, всі побратими дивувались, як у тебе це виходило. В бою ти був вправним і сміливим стрільцем і з вражаючою точністю косив москалів, відбиваючи щоденні атаки, а ще, не зважаючи на поранення плеча, ти допомагав тягнути ноші із тілом загиблого побратима два кілометри лісом. Ти був сильний, як лев, та отримав смертельні поранення від прильоту під час евакуації», – написав про побратима офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок.

Чоловік також пригадав, як вони познайомилися з Юрієм. «Я спитав тебе, хто ти за національністю? І мене вразило, як ти твердо сказав, що українець… Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його, і ще сказав, щоб передали, що любить дружину і сина та Україну. Я не знаю, як виразити біль втрати для мене і мого підрозділу. Ти частина нашої спільної Української душі, яку вирвали від нас і якої завжди буде не вистачати. Ми завжди будемо тебе памʼятати та славити і клянемось всім нашим підрозділом, що за тебе і всіх загиблих побратимів ми будем мстити кровʼю москалів до тих пір, поки не згине супостат на нашій землі. Вічна слава тобі і вічний спокій. Мав честь зустріти таку людину в своєму житті», – зазначив Володимир.

Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая фото 2
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять смерть війна військові

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