Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу
Британія заборонила імпорт російського скрапленого природного газу з січня 2023 року
Міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії. Про це Коутінью заявила Politico.
Імпорт російського скрапленого природного газу до Великої Британії заборонений з січня 2023 року.
Однак експерти кажуть, що через складні трубопровідні мережі, які використовуються для транспортування газу по всьому континенту, а також через те, що деякі країни ЄС все ще імпортують його безпосередньо з Росії, неможливо виключити залежність Великої Британії від газу російського походження, якщо імпорт СПГ не припиниться по всій Європі.
Коутінью повідомила, що порушуватиме питання імпорту російського СПГ, коли європейські міністри зустрінуться в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) у Франції наприкінці цього місяця. Вона поїде до Парижа під тиском деяких своїх колег-консерваторів, які вказують пальцем, зокрема, на французький уряд.
За словами Коутіньйо, вона скаже союзникам, що вони повинні зробити більше, щоб «витіснити Путіна з ринку назавжди».
«Ми тісно співпрацюємо з європейськими союзниками, щоб допомогти покінчити з їхньою залежністю, і я планую обговорити це на наступній зустрічі МЕА в Парижі», – сказала Коутінью.
У той час як ЄС різко скоротив свою залежність від російського газу, більша частина якого надходила на континент трубопроводами, деякі країни продовжують імпортувати корабельний СПГ на мільярди євро з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Нагадаємо, Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.
До слова, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.
Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення.
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