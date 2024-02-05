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Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу
Британія має побоювання, що російський скраплений газ може потрапити в її енергетичну систему
фото з відкритих джерел

Британія заборонила імпорт російського скрапленого природного газу з січня 2023 року

Міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії. Про це Коутінью заявила Politico.

Імпорт російського скрапленого природного газу до Великої Британії заборонений з січня 2023 року. 

Однак експерти кажуть, що через складні трубопровідні мережі, які використовуються для транспортування газу по всьому континенту, а також через те, що деякі країни ЄС все ще імпортують його безпосередньо з Росії, неможливо виключити залежність Великої Британії від газу російського походження, якщо імпорт СПГ не припиниться по всій Європі.

Коутінью повідомила, що порушуватиме питання імпорту російського СПГ, коли європейські міністри зустрінуться в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) у Франції наприкінці цього місяця. Вона поїде до Парижа під тиском деяких своїх колег-консерваторів, які вказують пальцем, зокрема, на французький уряд.

За словами Коутіньйо, вона скаже союзникам, що вони повинні зробити більше, щоб «витіснити Путіна з ринку назавжди».

«Ми тісно співпрацюємо з європейськими союзниками, щоб допомогти покінчити з їхньою залежністю, і я планую обговорити це на наступній зустрічі МЕА в Парижі», – сказала Коутінью.

У той час як ЄС різко скоротив свою залежність від російського газу, більша частина якого надходила на континент трубопроводами, деякі країни продовжують імпортувати корабельний СПГ на мільярди євро з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.

До слова, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. 

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Теги: газ росія санкції Велика Британія Європа

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