Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу

Британія має побоювання, що російський скраплений газ може потрапити в її енергетичну систему

Британія заборонила імпорт російського скрапленого природного газу з січня 2023 року

Міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії. Про це Коутінью заявила Politico.

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Імпорт російського скрапленого природного газу до Великої Британії заборонений з січня 2023 року.

Однак експерти кажуть, що через складні трубопровідні мережі, які використовуються для транспортування газу по всьому континенту, а також через те, що деякі країни ЄС все ще імпортують його безпосередньо з Росії, неможливо виключити залежність Великої Британії від газу російського походження, якщо імпорт СПГ не припиниться по всій Європі.

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Коутінью повідомила, що порушуватиме питання імпорту російського СПГ, коли європейські міністри зустрінуться в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) у Франції наприкінці цього місяця. Вона поїде до Парижа під тиском деяких своїх колег-консерваторів, які вказують пальцем, зокрема, на французький уряд.

За словами Коутіньйо, вона скаже союзникам, що вони повинні зробити більше, щоб «витіснити Путіна з ринку назавжди».

«Ми тісно співпрацюємо з європейськими союзниками, щоб допомогти покінчити з їхньою залежністю, і я планую обговорити це на наступній зустрічі МЕА в Парижі», – сказала Коутінью.

У той час як ЄС різко скоротив свою залежність від російського газу, більша частина якого надходила на континент трубопроводами, деякі країни продовжують імпортувати корабельний СПГ на мільярди євро з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

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Нагадаємо, Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.

До слова, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення.